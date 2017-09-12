СМИ: украинские пограничники пытаются вручить Саакашвили протокол о правонарушении

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Представители Государственной пограничной службы Украины и сотрудники полиции прибыли во львовский отель "Леополис", где остановился ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, чтобы вручить ему протокол об административном правонарушении при пересечении государственной границы. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на члена политсовета партии "Рух новых сил" Ивана Слободяника.

"Они пришли якобы для того, чтобы уведомить Саакашвили, что он незаконно пересек государственную границу в пропускном пункте "Шегини". В помещение [отеля] правоохранители прибыли в 7 утра", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что пограничники не знают, в каком номере остановился экс-губернатор, сам Саакашвили в ним не выходил.

Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, соратник Саакашвили, призвал львовян "незамедлительно собраться у отеля "Леополис" и помочь отстоять наши общие права и свободы".

Возвращение Саакашвили на Украину

Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. С тех пор он пребывал в различных странах Европы.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. Реагируя на происшествие, Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария.

В свою очередь в МВД Украины назвали инцидент с Саакашвили государственным преступлением. По словам главы ведомства Арсена Авакова, Генеральная прокуратура Украины и МВД едины в квалификации совершенного преступления. В частности, организаторам прорыва инкриминируют неподчинение государственным органам, нападение на сотрудников правоохранительных органов, организацию прорыва государственный границы, организацию перемещения через границу лиц, которые не имеют на это права.