Адвокат Саакашвили заявил, что пункт пропуска на границе был заминирован

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Адвокат Маркиян Галабала заявил, что пересечение экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили украинской границы было законным, поскольку проходило в условиях "крайней необходимости" в связи с опасностью взрыва.

"Мы находились в зоне заминированного пункта пропуска через государственную границу. Cоответственно, поскольку мы находились в зоне поражения, возможного взрыва, нас нужно было эвакуировать", - сказал адвокат изданию Гордон.ua. "Нам ничего не оставалось как перейти границу в условиях крайней необходимости, чтобы спасти жизнь, - добавил Галабала.

Именно учитывая эти обстоятельства, считает адвокат, "пересечение границы не было незаконным, поскольку статья 9 закона "О государственной границе Украины" позволяет в условиях крайней необходимости пересекать границу с нарушением правил".

Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. С тех пор он пребывал в различных странах Европы.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. Реагируя на происшествие, Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария.