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Саакашвили объявил о планах приехать в Киев 19 сентября

Международная панорама
13 сентября, 22:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

"Надо Киев срочно спасать", - заявил экс-губернатор Одесской области

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен 19 сентября приехать в Киев.

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Об этом в среду он заявил во время выступления в Черновцах, откуда начал обещанное "турне" по городам Украины.

"Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал,... день Архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать", - цитирует его агентство "Украинские новости".

10 сентября во время прорыва Саакашвили на Украину пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов. Во Львове, куда экс-губернатор Одесской области прибыл для встречи с однопартийцами и определения дальнейших действий, полиция открыла против него уголовные дела за незаконное пересечение госграницы, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и хулиганство.

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