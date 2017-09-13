Минюст Украины: оснований для выдачи Саакашвили Грузии пока нет

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Выдворение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию не может произойти, так как грузинский суд пока не вынес ему приговор. Такое мнение в среду в эфире телеканала "112 Украина" высказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Оснований для выдворения Саакашвили из Украины на данный момент нет, поскольку в Грузии ему не был вынесен обвинительный приговор", - заявил он. Чернышов добавил, что в минюсте есть документы о расследовании уголовных дел против Саакашвили в Грузии, но это "не очередной этап в проведении экстрадиции".

"На этом этапе минюст не принимает участия. Если бы Саакашвили был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал в своей конференции [замминистра юстиции Сергей] Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива минюста", - отметил он.