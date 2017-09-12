Пять человек задержаны за нарушение порядка при пересечении границы Саакашвили

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Пять человек задержаны за нарушение общественного порядка на пункте пропуска "Шегини" в минувшее воскресенье при пересечении границы экс-президентом Грузии, главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"По фактам событий на пункте пропуска "Шегини" задержали пять человек. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности групповое нарушение общественного порядка", - отмечает ведомство. Кроме того, по его данным, правоохранительные органы установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников тех событий. В МВД добавили, что допросили более 100 человек, а нескольким депутатам Верховной рады направлены уведомления о вызове для проведения следственных действий.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. Реагируя на происшествие, Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария.