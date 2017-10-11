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Трамп опроверг утверждение NBC о том, что он хотел увеличить ядерный арсенал в десять раз

Международная панорама
11 октября, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Американский лидер подчеркнул, что "это чистый вымысел, придуманный для того, чтобы опорочить"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду опроверг утверждение телекомпании NBC о том, что якобы потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал в десять раз. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Фальшивая NBC News сфабриковала историю о том, что я хотел вдесятеро увеличить ядерный арсенал США, - написал Трамп. - Это чистый вымысел, придуманный для того, чтобы опорочить". При этом глава государства поставил знак равенства между NBC и телекомпанией CNN, которую неоднократно обличал за необъективные, по его мнению, сюжеты о себе.

При этом он считает, что существуют основания оспорить лицензии на вещание ряда американских телекомпаний, так как их деятельность, по его мнению, вредит интересам США. "Фальшивые новости распространяются NBC и [другими] сетями. Когда настанет момент поставить под сомнение их лицензии? Плохо для страны!" - написал президент США.

Телекомпания NBC в среду сообщила, что Трамп минувшим летом потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в десять раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать, и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности. При этом телеканал сослался на участников состоявшегося 20 июля в министерстве обороны США совещания с участием президента, руководства его администрации и военного командования. По словам некоторых участников встречи в Пентагоне, после ее завершения присутствовавший на ней государственный секретарь США Рекс Тиллерсон якобы назвал Трампа болваном, утверждает NBC.

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