Суд в Бразилии арестовал имущество экс-президента Руссефф из-за дела Petrobras

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 октября. /ТАСС/. Счетный суд Бразилии (орган государственного финансового контроля, обладающий судебными полномочиями) наложил арест на банковские счета и другую собственность бывшего президента страны Дилмы Руссефф в связи с делом об убытках в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Как сообщил телеканал Globo, соответствующее постановление было принято в среду на пленарном заседании контролирующего органа.

Решение суда не имеет отношения к деятельности Руссефф на посту главы государства: оно относится к тому времени, когда политик была председателем управляющего совета Petrobras (2003-2010). Контролирующий орган уже более года рассматривает вопрос об ответственности экс-президента и ее коллег по совету за приобретение госкомпанией в 2006 году нефтеперегонного предприятия в Пасадине (американский штат Техас). Эта сделка принесла Petrobras убыток в размере $580 млн.

Помимо Руссефф, решение об аресте имущества коснулось пяти бывших членов управляющего совета. Они могут оспорить это распоряжение как в самом Счетном суде, так и в других инстанциях. Общая сумма блокированных средств, принадлежащих шести экс-чиновникам, должна достичь суммы убытка Petrobras.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента за сокрытие бюджетного дефицита и перераспределение финансовых средств без консультации с парламентом. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение об импичменте в Федеральном верховном суде страны, однако окончательный вердикт по этому иску так и не был вынесен.