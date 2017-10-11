Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: Трамп определился с кандидатурой на пост министра внутренней безопасности

Международная панорама
11 октября, 20:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, октября. /ТАСС

Как сообщает агентство, президент США выбрал на должность Кирстьен Нильсен

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен предложить кандидатуру Кирстьен Нильсен на пост министра внутренней безопасности. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

На данный момент 45-летняя Нильсен занимает должность первого заместителя главы аппарата Белого дома Джона Келли, который до этого возглавлял министерство внутренней безопасности. Тогда Нильсен также была его первым заместителем.

Келли перешел на работу в Белый дом в июле после ухода оттуда бывшего главы аппарата Райнса Прибаса. Место руководителя министерства внутренней безопасности оставалось вакантным, временно исполняющей обязанности министра назначили Элейн Дьюк.

Американские СМИ отмечают, что Нильсен - эксперт по вопросам кибербезопасности, она также очень хорошо знакома со структурой министерства внутренней безопасности. Теперь ее кандидатуру должен утвердить Сенат Конгресса США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Прибас, Райнс Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничестве
4
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
5
Циклон принесет в Москву затяжные дожди
6
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
7
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
Темы дня
Новости партнеров
Реклама