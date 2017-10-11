Reuters: Трамп определился с кандидатурой на пост министра внутренней безопасности

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен предложить кандидатуру Кирстьен Нильсен на пост министра внутренней безопасности. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
На данный момент 45-летняя Нильсен занимает должность первого заместителя главы аппарата Белого дома Джона Келли, который до этого возглавлял министерство внутренней безопасности. Тогда Нильсен также была его первым заместителем.
Келли перешел на работу в Белый дом в июле после ухода оттуда бывшего главы аппарата Райнса Прибаса. Место руководителя министерства внутренней безопасности оставалось вакантным, временно исполняющей обязанности министра назначили Элейн Дьюк.
Американские СМИ отмечают, что Нильсен - эксперт по вопросам кибербезопасности, она также очень хорошо знакома со структурой министерства внутренней безопасности. Теперь ее кандидатуру должен утвердить Сенат Конгресса США.