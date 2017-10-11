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Трамп заявил, что хочет поддерживать ядерный арсенал США в прекрасном состоянии

Международная панорама
11 октября, 21:55 дата обновления: 11 октября, 23:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, октября. /ТАСС

Президент США в то же время отметил, что не предлагал "десятикратно" увеличить ядерный арсенал

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что он не предлагал "десятикратно" увеличить ядерный арсенал страны, его больше волнует техническое состояние этих вооружений.

"Я никогда не обсуждал увеличение, я хочу, чтобы он [арсенал] был в превосходном состоянии", - сказал американский лидер перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Телекомпания NBC в среду сообщила, что Трамп минувшим летом потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в десять раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать, и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности. При этом телеканал сослался на участников состоявшегося 20 июля в министерстве обороны США совещания с участием президента, руководства его администрации и военного командования. Трамп назвал эти сообщения "ложными новостями".

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