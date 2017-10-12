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МИД Турции обвинил Данию в нарушении резолюции СБ ООН о борьбе с ИГ

Международная панорама
12 октября, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее Копенгаген отказал Анкаре в выдаче уроженца Узбекистана, которого турецкие власти подозревают в причастности к теракту в Стамбуле

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Анкара обвинила Копенгаген в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из-за отказа датских властей выдать Турции подозреваемого в терроризме уроженца Узбекистана Иброхимжона Аспарова. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте турецкого МИД.

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"Решение датских властей отклонить запрос Турции о выдаче Иброхимжона Аспарова, подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле 1 января 2017 года, является нарушением постановлений ООН о противодействии ИГ, в первую очередь, резолюции 2178 СБ ООН. Этот шаг является ударом по международным усилиям в борьбе с терроризмом", - говорится в документе. Отмечается, что с момента принятия резолюции Анкара депортировала более пяти тысяч человек, связанных с терроризмом, а потому ожидает подобных мер и от других стран.

Резолюция СБ ООН 2178 была принята в сентябре 2014 года. Она призывает страны пресекать попытки своих граждан участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом, а также финансировать террористические организации и вербовать для них новых членов. Особая озабоченность выражается вербовкой по всему миру боевиков ИГ и "Аль-Каидой" ("Аль-Каида", запрещена в РФ).

42-летний уроженец Узбекистана Иброхимжон Аспаров, который много лет проживал в Дании, был задержан еще в июне 2017 года. Он подозревается в том, что передал несколько единиц стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова, выходцу из Киргизии, от которого их в свою очередь получил террорист, открывший стрельбу в ночном клубе Стамбула. Сам Аспаров свою вину отрицает.

Во вторник стало известно, что прокуратура Дании приняла решение не выдавать предполагаемого преступника Турции. Аспаров был отпущен из-под стражи. Причины решения прокуратуры не были оглашены.

В ночь на 1 января 2017 года в результате теракта в ночном клубе в стамбульском районе Ортакёй погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы, в том числе одна россиянка. Теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за атаку взяла на себя ИГ.

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