Лагард: общественные организации помогают МВФ в борьбе с коррупцией на Украине

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Общественные организации Украины помогают Международному валютному фонду (МВФ) в обнаружении случаев коррупции в стране.

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Об этом в среду рассказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время пресс-конференции в Вашингтоне в преддверии осеннего годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

"На Украине мы извлекаем огромную выгоду от сотрудничества с общественными организациями в деле обнаружения случаев коррупции, они показывают, в каких институтах ее нужно искоренить", - отметила Лагард.

Она подчеркнула, что МВФ "постоянно консультируется с представителями общественных организаций на Украине по поводу того, как лучше помочь стране принимать антикоррупционные меры".