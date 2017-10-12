Замгенсека ООН едет в Мьянму для поиска решения кризиса с рохинджа

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман посетит Мьянму 13-17 октября, чтобы попытаться найти выход из кризиса в штате Ракхайн, где проживают мусульмане народности рохинджа. Об этом объявила в среду пресс-служба всемирной организации.

Ранее административный глава ООН Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы прекратить военные операции и положить конец насилию на севере штата Ракхайн, обеспечить беспрепятственный доступ к населению для оказания гуманитарной помощи, а также создать условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев, скрывающихся в соседнем Бангладеш. "Фелтман будет проводить консультации с целью решения этих срочных вопросов в тесном сотрудничестве с Мьянмой", - отметили в пресс-службе. В ходе переговоров заместитель генсека также попытается "выстроить конструктивное партнерство между Мьянмой и ООН для устранения первопричин" кризиса, говорится в сообщении.

По данным МОМ от 29 сентября, число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, приблизилось к 520 тысячам человек. Ситуация в Ракхайне, где проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась в этот день, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого в регионе началась операция сил безопасности республики. В столкновениях погибли более 400 человек.