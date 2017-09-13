Генсек ООН призвал власти Мьянмы приостановить военные операции в штате Ракхайн

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду власти Мьянмы приостановить военные операции в штате Ракхайн, которые привели к появлению сотен тысяч беженцев. Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации, он подчеркнул необходимость обеспечения доступа к населению для оказания помощи нуждающимся.

"Я призываю власти Мьянмы приостановить военные действия, придерживаться верховенства закона и обеспечить условия для возвращения беженцев и доставки гуманитарной помощи", - сказал Гутерриш. Он осудил нападения боевиков, а также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что силы безопасности осуществляют нападения на мирных жителей.