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ООН наращивает оказание гуманитарной помощи беженцам из Мьянмы

Международная панорама Столкновения на западе Мьянмы
13 сентября, 3:01 UTC+3 ООН ООН 13, сентября. /ТАСС

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал страны "поддержать гуманитарные усилия, не оглядываясь на политические соображения"

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ООН, 13 сентября. /ТАСС/. ООН наращивает усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Мьянмы, укрывшимся в Бангладеш после начала столкновений в штате Ракхайн 25 августа. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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По его словам, Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) доставило самолетом в Бангладеш груз гуманитарной помощи, которая будет распределена по лагерям беженцев на юго-востоке страны. "Второй рейс, оплаченный Объединенными Арабскими Эмиратами, приземлился в Бангладеш с 2 тыс. палаток на борту, каждая из которых рассчитана на отдельную семью", - сказал Дюжаррик.

Он отметил, что в общей сложности доставленных припасов хватит, чтобы обеспечить крышей над головой 25 тыс. переселенцев из Мьянмы. "Запланированы новые рейсы, которые доставят помощь еще для 120 тыс. беженцев", - сообщил представитель генсека. По его словам, к гуманитарным усилиям также подключилась Всемирная продовольственная программа, которая раздала продукты питания 130 тыс. человек.

Тем временем в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) выразили обеспокоенность ситуацией в самом штате Ракхайн, откуда поступают сообщения о продолжающихся столкновениях и нападениях на мирных жителей, поджогах домов, а также бегстве "десятков тысяч людей". По данным ООН, с 25 августа границу с Бангладеш пересекли более 370 тыс. человек, и в условиях продолжающегося насилия это число, скорее всего, будет расти.

Официальный представитель генсека призвал страны "поддержать гуманитарные усилия, не оглядываясь на политические соображения". "Эти люди нуждаются в помощи, они находятся в очень уязвимом положении, они голодны, истощены и заслуживают нашей поддержки", - подчеркнул Дюжаррик.

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