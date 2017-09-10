Кадыров заявил, что нет необходимости в новых митингах в поддержку мусульман Мьянмы

ТАСС, 10 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров, чей призыв поддержать проживающих в Мьянме мусульман народности рохинджа спровоцировал акции в разных городах России, не видит потребности в дальнейших митингах.

"Никакой надобности в митингах в настоящее время нет. Я обращаюсь к своим братьям и сестрам-мусульманам во всей России с просьбой не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах. Ответственно заявляю, что первым призову выйти на митинги, если будет необходимость. Сейчас ее нет!" - написал Кадров в своем Instagram.

Глава Чечни поблагодарил российские власти за то внимание, которое они уделили судьбе исповедующего ислам меньшинства после акций протеста в ряде городов России. "Голос участников митинга услышали во всех уголках мира", - заявил Кадыров, добавив, что теперь рохинджа необходима гуманитарная помощь, а не акции солидарности.

Неделю назад В Грозном состоялся общероссийский митинг.В нём приняли участие более миллиона человек.Митинг призвал политиков и мировую общественность обратить внимание на проблему народа рохинджи, подвергшегося жестокому насилию,со стороны властей Мьянмы.Данной акции предшествовало глубокое изучение ситуации.Голос участников митинга услышали во всех уголках мира.Президент России Владимир Путин и Президент Египта ас-Сиси,находясь в Китае,«выразили крайнюю озабоченность тем,что происходит в Мьянме,осудили любые проявления насилия». Лидеры Турции, Казахстана, Азербайджана-@rterdogan Реджеп Эрдоган,Нурсултан Назарбаев,Ильхам Алиев,а также главы многих других стран и международные организации осудили жестокое обращение с рохинджи,потребовали от Мьянмы допустить наблюдателей ООН, чтобы «провести тщательное и независимое расследование,привлечь виновных к ответственности».В лагеря беженцев в Бангладеш,и в Мьянму начала поступать гуманитарная помощь.Первым руку помощи протянул @fond_kadyrova РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.Продовольствие направили Турция и Азербайджан.Весь цивилизованный мир дал понять властям Мьянмы,что такое отношение к народу,независимо от религиозной принадлежности, недопустимо.Я хочу выразить особую благодарность Владимиру Путину,Нурсултану Назарбаеву,Реджепу Эрдогану,которые проявили принципиальность и высокий гуманизм в этом вопросе.Однако,в разных городах России звучат призывы провести новые митинги.С какой целью? Если инициаторов беспокоит судьба рохинджи, то этот вопрос уже стал проблемой номер один, которую обсуждают в мире, по нему принята резолюция ОИС в Астане.Никакой надобности в митингах в настоящее время нет.Если бы они были нужны,я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия.Я обращаюсь к своим братьям и сёстрам-мусульманам во всей России с просьбой не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах.Сейчас рохинджа нужна гуманитарная поддержка.Мы её оказываем и призываем всех,кто может внести посильную лепту в это благое дело.Ответственно заявляю, что первым призову выйти на митинги,если будет необходимость.Сейчас её нет! Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 10 2017 в 10:14 PDT

Представители этнического меньшинства - мусульмане народности рохинджа - проживают в штате Ракхайн на территории Мьянмы. Власти страны считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тысяч покинули страну.

В Москве и Грозном третьего и четвертого сентября прошли митинги в поддержку мусульман в Ракхайне после того, как на проблему угнетения рохинджа обратил внимание Кадыров. Митинг в Москве у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице был не санкционирован властями, он собрал около 800 участников и прошел без задержаний. На следующий день полиция задержала у посольства Мьянмы 20 человек за попытку нарушения порядка организации митингов и демонстраций. Митинг в Грозном, который, по данным МВД, собрал более 1,1 млн жителей Чечни и соседних регионов, прошел при участии Кадырова, муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, представителей муфтиятов Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.