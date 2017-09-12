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США выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме

Международная панорама
12 сентября, 3:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, сентября. /ТАСС

В Белом доме призвали местные органы безопасности "уважать верховенство закона, остановить насилие и прекратить выдавливание мирных жителей"

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Мьянме свидетельствует о том, что силы безопасности этой страны не справляются с задачей защиты мирного населения. Такое мнение выражено в обнародованном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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По ее словам, "США глубоко встревожены продолжающимся кризисом в северном штата Ракхайн в Бирме", как Вашингтон по-прежнему именует Мьянму. "Массовый исход [беженцев] и преследование людей, особенно большого числа представителей народности рохинджа и других меньшинств, показывают, что бирманские силы безопасности не защищают мирных граждан", - считает Сандерс.

В связи с этим она отмечает, что американские власти обеспокоены "утверждениями о нарушении прав человека" в штате Ракхайн, включая данные о "внесудебных расправах, сожжении деревень, случаях резни и изнасилования", в том числе со стороны сил безопасности Мьянмы. "Мы призываем бирманские органы безопасности уважать верховенство закона, остановить насилие и прекратить выдавливание мирных жителей, представляющих все общины", - подчеркивает представитель президента США.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений превысило 400 человек. Большинство убитых - представители рохинджа, которые являются мусульманами. С 25 августа из Ракхайна в Бангладеш бежали свыше 310 тыс. человек.

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