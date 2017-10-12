Шульц назвал предложение по миграции ХДС и ХСС "показухой"

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц подверг резкой критике компромиссное соглашение по вопросу ограничения миграции, достигнутое на переговорах между Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель и Христианско-социальным союзом (ХСС) Хорста Зеехофера.

"Это соглашение не что иное, как показуха, которая служит для сохранения лица лидеров партий", - заявил Шульц в опубликованном в четверг интервью газете Passauer Neue Presse.

ХДС и ХСС договорились ограничить приток мигрантов на уровне 200 тыс. человек в год, при этом избежав использования понятия "квоты на прием беженцев". С таким предложением обе партии пойдут на зондирующие переговоры о формировании правящей коалиции с "зелеными" и свободными демократами, которые начнутся 18 октября.

По мнению Шульца, Зеехофер теперь может сказать однопартийцам, что добился от ХДС введения лимита на беженцев, а Меркель - что предотвратила дальнейшие дискуссии по этому вопросу.