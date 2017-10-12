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СМИ: малайзийские следователи назвали имена еще четырех участников убийства Ким Чен Нама

Международная панорама
12 октября, 11:47 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, октября. /ТАСС

Личности подозреваемых в гибели брата лидера КНДР Ким Чен Ына были установлены в результате допроса подсудимых

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СИНГАПУР, 12 октября. /ТАСС/. Малайзийские следователи впервые назвали имена еще четырех человек, которых обвиняют в участии в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Представитель следственной группы Ван Азирул Низам, выступая в четверг на заседании Верховного суда, сообщил, что их личности и роль каждого в отравлении Ким Чен Нама "была установлена в результате допроса подсудимых - двух женщин".

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"Записи с камер видеонаблюдения показали, что гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг прибыла в аэропорт Куала-Лумпура [где произошло убийство] вместе с мужчиной, который впоследствии передал ей жидкость, предположительно, нервно-паралитическое вещество VX", - цитирует представителя следственной группы издание The Strait Times. "Несмотря на то, что его лицо было скрыто, личность была установлена", - добавил Ван Азирул Низам.

Он также рассказал, что "на других записях видно, что вторая исполнительница убийства - 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа - примерно за час до происшествия встретилась в ресторане в аэропорту с другим мужчиной, который смазал ее руки маслянистым веществом". По словам представителя следствия, также установлены личности еще двух мужчин: один из них нанял девушек, другой руководил всей операцией.

Ван Азирул Низам не уточнил, идет ли речь о четырех гражданах КНДР, которые 13 февраля в день убийства Ким Чен Нама покинули Куала-Лумпур и вернулись в Пхеньян. Практически сразу они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

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