СМИ: малайзийские следователи назвали имена еще четырех участников убийства Ким Чен Нама

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СИНГАПУР, 12 октября. /ТАСС/. Малайзийские следователи впервые назвали имена еще четырех человек, которых обвиняют в участии в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Представитель следственной группы Ван Азирул Низам, выступая в четверг на заседании Верховного суда, сообщил, что их личности и роль каждого в отравлении Ким Чен Нама "была установлена в результате допроса подсудимых - двух женщин".
"Записи с камер видеонаблюдения показали, что гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг прибыла в аэропорт Куала-Лумпура [где произошло убийство] вместе с мужчиной, который впоследствии передал ей жидкость, предположительно, нервно-паралитическое вещество VX", - цитирует представителя следственной группы издание The Strait Times. "Несмотря на то, что его лицо было скрыто, личность была установлена", - добавил Ван Азирул Низам.
Он также рассказал, что "на других записях видно, что вторая исполнительница убийства - 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа - примерно за час до происшествия встретилась в ресторане в аэропорту с другим мужчиной, который смазал ее руки маслянистым веществом". По словам представителя следствия, также установлены личности еще двух мужчин: один из них нанял девушек, другой руководил всей операцией.
Ван Азирул Низам не уточнил, идет ли речь о четырех гражданах КНДР, которые 13 февраля в день убийства Ким Чен Нама покинули Куала-Лумпур и вернулись в Пхеньян. Практически сразу они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.