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Интерпол и "Лаборатория Касперского" подписали новое соглашение о сотрудничестве

Международная панорама
12 октября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Как пояснили в Интерполе, целью сотрудничества является противодействие киберпреступности

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Интерпол и "Лаборатория Касперского" подписали новое соглашение о сотрудничестве с целью противодействия киберпреступности. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Интерпола.

"Интерпол и "Лаборатория Касперского" подписали новое соглашение, в рамках которого активизируется сотрудничество между двумя организациями в вопросах противодействия и борьбы с киберпреступностью. Правовая база предназначена для развития и содействие сотрудничеству между "Лабораторией Касперского" и Интерполом через обмен информацией о киберпреступной активности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Интерпола.

Первое соглашение о сотрудничестве между организациями было подписано в 2014 году. Как отмечается в сообщении, с тех пор "эксперты "Лаборатории Касперского" регулярно взаимодействовали с Интерполом, предоставляя информацию о новых открытиях в сфере киберугроз полиции в странах, входящих в Интерпол".

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