Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по новому закону "Об образовании" на Украине подтвердила, что Киев пытается ущемить права национальных меньшинств, прежде всего, русскоязычных. Об этом говорится в комментарии лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, поступившем в ТАСС.

"Резолюция ПАСЕ со всей очевидностью подтверждает: 255 голосов депутатов Верховной рады за антиконституционный, нарушающий права представителей национальных меньшинств закон - это ни что иное, как циничная попытка разыграть "языковую карту" на Украине и ущемить конституционные права русскоязычных граждан", - заявил Медведчук. Политик считает, что итоговая резолюция "более чем закономерна".

"Если перечислить все те законодательные акты и международные правовые документы, которые нарушает статья 7 принятого закона Украины "Об образовании", список получится довольно внушительным", - заявил Медведчук.

В частности, продолжил он, закон нарушает Декларацию прав национальностей Украины, Конституцию страны, закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", закон "О национальных меньшинствах Украины", рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств, многочисленные рекомендации ПАСЕ по вопросам языковой политики.

ПАСЕ приняла в четверг большинством голосов резолюцию, в которой раскритиковала новый украинский закон об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств. Ассамблея также призвала Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии, которые будут разработаны до конца года.

Ранее Верховная рада приняла законопроект "Об образовании", положения которого в части изучения на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.