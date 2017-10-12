Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных

Франция дала согласие на проведение матчевой встречи по фехтованию с РоссиейСпорт 12 октября, 16:51
Глава КЧР: инициативность и креативность помогут Ведерникову в развитии Псковской областиПолитика 12 октября, 16:46
Ученые: люди потребляют микропластик вместе с едой, водой и воздухомСоциальная ответственность 12 октября, 16:40
Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в РоссииСпорт 12 октября, 16:37
Эксперты оценили последствия изменений климатаСоциальная ответственность 12 октября, 16:25
Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентовОбщество 12 октября, 16:20
Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. ВидеотрансляцияОбщество 12 октября, 16:16
Гофман и Оленин являются кандидатами от КХЛ на обслуживание матчей ОИ-2018Спорт 12 октября, 16:16
Жуков ожидает получить выводы комиссий МОК по ситуации с ОИ-2014 до ноябряСпорт 12 октября, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по новому закону "Об образовании" на Украине подтвердила, что Киев пытается ущемить права национальных меньшинств, прежде всего, русскоязычных. Об этом говорится в комментарии лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, поступившем в ТАСС.
"Резолюция ПАСЕ со всей очевидностью подтверждает: 255 голосов депутатов Верховной рады за антиконституционный, нарушающий права представителей национальных меньшинств закон - это ни что иное, как циничная попытка разыграть "языковую карту" на Украине и ущемить конституционные права русскоязычных граждан", - заявил Медведчук. Политик считает, что итоговая резолюция "более чем закономерна".
"Если перечислить все те законодательные акты и международные правовые документы, которые нарушает статья 7 принятого закона Украины "Об образовании", список получится довольно внушительным", - заявил Медведчук.
В частности, продолжил он, закон нарушает Декларацию прав национальностей Украины, Конституцию страны, закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", закон "О национальных меньшинствах Украины", рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств, многочисленные рекомендации ПАСЕ по вопросам языковой политики.
ПАСЕ приняла в четверг большинством голосов резолюцию, в которой раскритиковала новый украинский закон об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств. Ассамблея также призвала Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии, которые будут разработаны до конца года.
Ранее Верховная рада приняла законопроект "Об образовании", положения которого в части изучения на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.