Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма

Международная панорама
12 октября, 18:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

Кроме того, по данным пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, турецкая сторона вводит жесткую систему контроля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Турция запретила своим портам принимать суда, следующие из Крыма. Как утверждает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее утверждению, руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором официально говорится: "Суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну [Турцию], а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется". На своей странице в Facebook Сарган также выложила копию документа.

Кроме того, Турция вводит жесткую систему контроля. "Контроль обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта, для сопровождения субъекта при сообщении руководством портов о прибытии судов из черноморских портов, а также проводится контроль за использованием всех доступных систем и открытых ресурсов для проверки того факта, что корабли прибыли из указанных портов", - говорится в тексте письма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама