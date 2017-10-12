На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Турция запретила своим портам принимать суда, следующие из Крыма. Как утверждает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее утверждению, руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором официально говорится: "Суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну [Турцию], а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется". На своей странице в Facebook Сарган также выложила копию документа.

Кроме того, Турция вводит жесткую систему контроля. "Контроль обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта, для сопровождения субъекта при сообщении руководством портов о прибытии судов из черноморских портов, а также проводится контроль за использованием всех доступных систем и открытых ресурсов для проверки того факта, что корабли прибыли из указанных портов", - говорится в тексте письма.