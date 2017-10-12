США продолжат боевую подготовку курдских отрядов "пешмерга" для борьбы с ИГ

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американские военнослужащие по-прежнему осуществляют боевую подготовку курдских военизированных формирований "пешмерга" с тем, чтобы они лучше могли вести борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил на брифинге для журналистов в четверг генерал-майор Роберт Уайт, возглавляющий операцию Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Трансляцию из Багдада организовал Пентагон.

"Мы продолжаем обучать боевым действиям отряды "пешмерга", чтобы они могли лучше помогать коалиции в нанесении поражения ИГ", - сказал Уайт, отвечая на вопрос, изменилось ли отношение Пентагона к "пешмерга" после того, как жители Иракского Курдистана 25 сентября на референдуме проголосовали за независимость автономии.

По словам генерал-майора, отряды "пешмерга", как и прежде, воюют бок о бок с иракскими правительственными силами, вытесняя боевиков ИГ с территории Ирака. В том числе в районе Мосула, административного центра провинции Найнава, граничащей с Иракским Курдистаном.

На вопрос, может ли он прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Багдад, не признавший результаты референдума, угрожает ввести войска в Иракский Курдистан, Уайт ответил: "У меня нет никакой информации о том, что кто-то из высокопоставленных официальных лиц Ирака выступал с угрозами в адрес курдов".