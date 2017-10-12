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Минюст США вынес предупреждение "городам - убежищам" для мигрантов

Международная панорама
12 октября, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Такие города могут лишиться финансирования из бюджета

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США вынесло предупреждение администрациям пяти крупных городов, которые подозреваются в саботаже мер федеральных властей по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом говорится в заявлении ведомства за подписью его главы Джеффа Сешнса, передает телеканал Fox News.

Минюст направил послание администрациям ряда так называемых "городов-убежищ" - Нового Орлеана, Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, и округа Кук (штат Иллинойc), который является одним из крупнейших в США по численности населения. Ведомство пришло к предварительному выводу, что администрации этих мегаполисов нарушают закон, обязывающий их передавать федеральным властям данные о проживающих на их территории нелегальных иммигрантах.

"Я призываю все юрисдикции, которые в предварительном порядке были уличены в несоблюдении [закона], пересмотреть свою политику и не наносить ущерб безопасности его жителей", - говорится в послании Сешнса. Минюст дал властям предупрежденных городов время до 27 октября с тем, чтобы они предоставили доказательства того, что они соблюдают этот закон и передают необходимые данные.

Какие именно санкции могут быть применены в случае несоблюдения требования, в документе не упоминается. Однако, как отмечает Fox News, "города-убежища" могут лишиться финансирования из федерального бюджета на миллионы долларов и даже могут быть вынуждены вернуть ранее выплаченные им правительственные гранты. Это произойдет, если суды разрешат выполнение указа президента США Дональда Трампа, который предусматривает такую меру.

Власти некоторых крупнейших городов США (среди них Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сакраменто, Майами, Нью-Йорк, Хьюстон) проводят политику, согласно которой нелегальные мигранты, прибывшие на их территорию, не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства.

Трамп, обещавший после вступления в должность президента активно бороться с нелегалами, 25 января подписал указ, согласно которому федеральное финансирование таких городов-убежищ должно быть приостановлено. Однако 25 сентября Федеральный окружной судья в Сан-Франциско принял постановление о временном блокировании этого указа. Судья счел, что президент не имеет права в одностороннем порядке устанавливать новые правила, регулирующие федеральные расходы. Это решение не является окончательным.

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