Источник: борьбу за пост гендиректора ЮНЕСКО ведут Катар, Египет и Франция

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ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Китай и Ливан в четверг отозвали свои заявки на пост гендиректора ЮНЕСКО, борьбу продолжают Катар, Египет и Франция. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в парижской штаб-квартире организации.
По итогам голосования членов Исполнительного совета ЮНЕСКО, в минувшие три дня наибольшей поддержкой удалось заручиться кандидатам от Катара, Египта и Франции.
Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО претендовали девять кандидатов, однако еще до начала голосования свои заявки отозвали Гватемала и Ирак. Позже аналогичный шаг последовал от Азербайджана и Вьетнама.