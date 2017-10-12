Источник: борьбу за пост гендиректора ЮНЕСКО ведут Катар, Египет и Франция

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Китай и Ливан в четверг отозвали свои заявки на пост гендиректора ЮНЕСКО, борьбу продолжают Катар, Египет и Франция. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в парижской штаб-квартире организации.

По итогам голосования членов Исполнительного совета ЮНЕСКО, в минувшие три дня наибольшей поддержкой удалось заручиться кандидатам от Катара, Египта и Франции.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО претендовали девять кандидатов, однако еще до начала голосования свои заявки отозвали Гватемала и Ирак. Позже аналогичный шаг последовал от Азербайджана и Вьетнама.