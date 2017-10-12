Украина обещает направить третий транш ЕС на соцвыплаты жителям Донбасса

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украина надеется получить третий транш экономической помощи от Евросоюза, средства от которого планируется направить на решение проблем с социальными выплатами граждан, пострадавших от конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по правам человека Григорий Немыря.

Ранее секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС на Украине Жослин Гитон заявил, что очередной транш в размере €600 млн страна получит не ранее января 2018 года.

"Относительно социально-экономической сферы, наиболее острая потребность - это доступ к социальным платежам, а главное - к пенсиям. Это касается трех групп: людей, которые живут на неподконтрольных территориях, тех, которые проживают в так называемой серой зоне, а третья группа - внутренне перемещенные лица, - цитирует его агентство УНН. - Вспомогательным стал бы третий транш экономической помощи, который помог бы решить эту проблему".

В июле 2015 года Еврокомиссия выделила Киеву €600 млн - первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи, общий бюджет которой составляет €1,8 млрд. Позже планировалось предоставить еще €1,2 млрд при условии успешных реформ.

Вторые €600 млн Украина рассчитывала получить в конце 2015 года, еще €600 млн - в начале 2016 года, но средства не поступили. Задержка с финансированием возникла, в частности, из-за введенным на Украине мораторием на экспорт леса. Мораторий на экспорт так называемого леса-кругляка действует с 1 декабря 2015 года. Он запрещает его экспортировать в ЕС в течение 10 лет.

В апреле 2017 президент страны Петр Порошенко заявил, что Украина получила еще €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС. Как подчеркивали в Еврокомиссии, вместе с этим траншем макрофинансовая помощь, предоставленная ЕС Украине с 2014 года, достигает €2,81 млрд.