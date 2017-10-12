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AP: Венгрия не возобновит поддержку Украины до изменения закона об образовании

Международная панорама
12 октября, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в отношениях между странами наступил "самый сложный период" за последние почти 30 лет

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи в Будапеште со своим киевским коллегой Павлом Климкиным заявил, что страна не намерена возобновлять поддержку евроинтеграции Украины до тех пор, пока в закон об образовании не будут внесены поправки. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

"Министр иностранных дел Венгрии заявил, что страна будет и впредь отказываться поддерживать дальнейшую интеграцию Украины с Европейским Союзом до тех пор, пока новый закон Украины об образовании останется без изменений", - пишет агентство.

Сийярто подчеркнул, что отношения между странами сейчас переживают "самый сложный период" с 1991 года.

Откровенный разговор

В свою очередь Павел Климкин разговор с венгерским коллегой назвал "откровенным". Он отметил, что Украина готова к конструктивному диалогу по языковому вопросу, а также выразил надежду, что в Будапеште услышали его аргументы.

При этом глава МИД Украины заявил, что, прописывая нормы изучения государственного языка в новом законе об образовании, Киев опирался на опыт европейских стран, в том числе Венгрии.

Бескомпромиссная позиция

Ранее между Киевом и Будапештом возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

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Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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Климкин, Павел Анатольевич
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