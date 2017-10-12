В ПАСЕ заявили, что будут рады участию президента РФ в саммите Совета Европы в 2019 году

ПАРИЖ, 12 октября. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Михаил Тимофеев/. Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывают на нормализацию диалога с Россией и были бы рады приезду президента РФ на саммит Совета Европы, который планируется провести в 2019 году. Об этом в беседе с ТАСС заявил в четверг председатель группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, нидерландский политик Тини Кокс.

"Мы с радостью хотели бы видеть президента Путина там [на саммите], если он будет президентом Российской Федерации, или же его преемника", - сказал собеседник.

Как подчеркнул Кокс, в ПАСЕ уделяют большое внимание отношениям с Россией и надеются, что нынешний период охлаждения будет преодолен. "Безусловно, отношения с Российской Федерацией очень важны не только в связи с этим саммитом", - подчеркнул политик. "Нам нужно прояснить отношения с Российской Федерацией и для текущих дел", - добавил он.

Резолюция ассамблеи

В среду на осенней сессии ПАСЕ была принята резолюция о созыве саммита Совета Европы "для подтверждения европейского единства и защиты демократической свободы в Европе". Автором текста резолюции выступил Тини Кокс. Как он пояснил ТАСС, сейчас вопрос организации этой встречи прорабатывается Комитетом Министров Совета Европы (КМСЕ).

"Проведение этого саммита впервые было предложено президентом Франции Франсуа Олландом, когда он выступал с обращением к нашей ассамблее в прошлом году. Он предложил провести саммит во время председательства Франции в КМСЕ, а это будет в 2019 году. Тогда Франция будет возглавлять КМСЕ, и вероятно, саммит пройдет здесь, в Страсбурге", - отметил Кокс.

По словам политика, это предложение нашло положительный отклик в ПАСЕ, которая большинством голосов утвердила резолюцию. "Предложение исходило от КМСЕ, и теперь ПАСЕ говорит, что это очень хорошая идея, что есть отличные темы для повестки дня. В частности, безопасность и проблемы верховенства права. Теперь в КМСЕ предстоит решать, как будет вестись подготовка к саммиту", - отметил Тини Кокс.

Саммиты Совета Европы

Совет Европы (СЕ) был основан в 1949 году как организация, способствующая сотрудничеству государств европейского континента в области правовых вопросов, защиты прав человека и обеспечения демократических свобод. На сегодняшний день это старейшая международная организация Европы, в ее состав входят 47 государств.

Саммиты Совета Европы за всю его историю проводились лишь три раза. Последняя встреча на высшем уровне с участием лидеров стран-членов СЕ состоялась в 2005 году в Варшаве.

По мнению составителей нынешней резолюции, сейчас назрела острая необходимость провести новую встречу такого уровня с участием представителей всех 47 стран СЕ. "В Европе, которая глубоко изменилась со времен последнего саммита, проведенного в 2005 году в Варшаве, и в момент, когда весь мир, похоже, меняется, [новый] саммит предоставит странам - членам уникальную возможность вновь подтвердить самым решительным образом и на самом высоком политическом уровне приверженность идеалам европейского единства, а также ценностям и принципам демократии, прав человека и верховенства права, поддерживаемым Советом Европы", - говорится в тексте резолюции, утвержденной ПАСЕ в среду.

Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но ограничения остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.

В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год. В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что РФ заблокировала в текущем году выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ. По его словам, речь идет приблизительно об €11 млн. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.