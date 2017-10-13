Главы Армении и Азербайджана обсудят карабахский вопрос на следующей неделе в Женеве

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Очередная встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию пройдет на следующей неделе в Женеве. Об этом сообщил в четверг вечером председатель постоянной комиссии по внешним сношениям армянского парламента, заместитель руководителя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян. Он выступил перед представителями СМИ по завершении заседания исполнительного органа РПА, которое вел лидер этой политической силы Саргсян.

"На заседании мы вкратце остановились на предстоящей на следующей неделе в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана, которая инициирована сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху", - сказал Ашотян.

"Позиция Армении по карабахскому урегулированию общеизвестна, совсем недавно президент республики Серж Саргсян вновь изложил эту позицию с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН", - отметил он. "Будучи приверженным переговорному формату и принципам, предложенным сопредседателями (Минской группы), президент Армении примет участие в предстоящей на следующей неделе встрече", - сказал парламентарий.

По его словам, "очевидно, что принципы, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, остаются на столе переговоров". "С этой точки зрения мы многократно подчеркивали нашу позицию, сводящуюся к тому, что для успешного продвижения переговоров нужно создать атмосферу доверия, доверительную и безопасную среду, достоверные механизмы расследования инцидентов [на линии соприкосновения в зоне конфликта]", - заявил Ашотян.