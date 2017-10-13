Reuters: не менее 50 человек погибли в результате взрывов на северо-востоке Сирии

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек погибли в четверг после того, как три автомобиля, начиненные взрывчаткой, были взорваны недалеко от группы беженцев на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в Красном Полумесяце.
По его информации, взрывы произошли в населенном пункте Абу Фас на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака. Много беженцев, в числе которых были женщины и дети, получили ранения. По данным агентства, ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).