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Reuters: не менее 50 человек погибли в результате взрывов на северо-востоке Сирии

Международная панорама
13 октября, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По данным агентства, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек погибли в четверг после того, как три автомобиля, начиненные взрывчаткой, были взорваны недалеко от группы беженцев на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в Красном Полумесяце.

По его информации, взрывы произошли в населенном пункте Абу Фас на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака. Много беженцев, в числе которых были женщины и дети, получили ранения. По данным агентства, ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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