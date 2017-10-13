Экс-глава "Альтернативы для Германии" подтвердила слухи об основании новой партии

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Бывшая глава немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри окончательно подтвердила слухи о том, что она создает новую консервативную политическую силу. С соответствующим заявлением она выступила в интервью, которое было опубликовано в пятницу в газетах, входящих в редакционную группу RND.

Новая политическая сила получила название Голубая партия. "Голубой цвет означает не только консервативную, но и свободную внутреннюю и европейскую политику. Под этим цветом Христианско-социальный союз завоевал популярность в Баварии. Нужно сделать то же самое на остальной территории ФРГ", - сказала Петри.

По ее словам, партия ставит перед собой задачу завоевать голоса избирателей с консервативными взглядами, которые разочаровались в политике канцлера Ангелы Меркель, но одновременно с этим считают АдГ правопопулистской.

В немецкой политической традиции принято закреплять за партиями определенные цвета. К примеру, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель ассоциируется у избирателей с черным цветом, социал-демократы и левые - с красным, либералы - с желтым. Ранее председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер говорил, что политическая сила под названием Голубая партия была зарегистрирована 17 сентября.

Петри вышла из состава АдГ почти сразу после выборов в Бундестаг, которые состоялись 24 сентября. Правые популисты впервые в своей истории прошли в парламент, набрав 12,6%. Петри на протяжении последнего года неоднократно выражала несогласие с представителями правого крыла этой политической силы.