СМИ: Россия и Вьетнам приняли план военно-технического сотрудничества на 2018 год

ХАНОЙ, 13 октября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам на состоявшемся в четверг в Ханое 19-м заседании двусторонней российско-вьетнамской межправительственной комиссии (МПК) по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) утвердили план военно-технического взаимодействия на 2018 год. Об этом сообщила в пятницу армейская газета Quan doi van zan.

Заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Бе Суан Чыонг и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, возглавляющие вьетнамскую и российскую части МПК, выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых на 18-м заседании комиссии в октябре 2016 года в Москве. Стороны отметили, что сотрудничество в военной и военно-технической сферах продолжает оставаться одной из основ всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России.

В ходе нынешнего заседания МПК помимо плана двустороннего взаимодействия в сфере ВТС на 2018 год были также рассмотрены вопросы, связанные с реализацией утвержденной ранее стратегии вьетнамо-российского военно-технического сотрудничества на период 2016-2020 годов. Сопредседатели МПК подчеркнули важность дальнейшей активизации вьетнамско-российского партнерства по линии ВТС в предстоящий период. Особое значение, по их словам, приобретает взаимодействие по линии военно-морского флота, в сфере подготовки военных кадров, а также механизм стратегического диалога двух стран в области обороны.

На протяжении многих лет Россия остается традиционным партнером Вьетнама в военной сфере и основным поставщиком ему оружия и военной техники. Вьетнамская армия располагает новейшими образцами российских вооружений, включая боевые самолеты, корабли, стрелковое оружие и спецтехнику. За последние годы стороны подписали контракты общей стоимостью более $4,5 млрд на поставки во Вьетнам продукции российской оборонной промышленности. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение Вьетнамом партии многофункциональных истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в $1 млрд, и соглашение о продаже шести дизель-электрических подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - "Кило") стоимостью около $2 млрд.