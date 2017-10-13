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Politico: Twitter удалил данные, якобы важные для расследования по РФ

Международная панорама
13 октября, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Отмечается, что твиты и данные о пользователях были удалены в соответствии с действующими в этой компании правилами по защите личных данных клиентов

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter удалила данные, которые были размещены в ней в период президентской кампании в США и которые могли представлять интерес для расследования якобы имевших место попыток России оказать влияние на выборы. Об этом сообщила в пятницу американская газета Politico со ссылкой на бывших и действующих сотрудников американских государственных организаций, занимающихся вопросами кибербезопасности.

Записи, размещенные в микроблогах сети (твиты), и данные о пользователях были удалены в соответствии с действующими в этой компании правилами по защите личных данных клиентов. Они предписывают, что сеть немедленно стирает из своих баз данных все твиты после того, как пользователи удаляют их, а также информацию об учетных записях, когда пользователи их закрывают.

Twitter также требует делать то же самое от частных компаний, которые за плату могут получить доступ к данным сервиса микроблогов для использования в целях маркетинга.

"Как только учетная запись деактивируется, мы можем получить доступ к данным об учетной записи, включая твиты, только в течение очень короткого периода", - гласит текст внутренних правил компании Twitter, которые приводит газета. "Контент, удаленный владельцами учетной записи, в то числе твиты, как правило, недоступен", - гласят правила.

Сервис микроблогов Twitter заявил 29 сентября, что не нашел подтверждений того, что сообщения, которые соцсеть определила как направленные на вмешательство в избирательные процессы в США, имели явное российское происхождение.

Как отмечалось в сообщении компании, распространенном по итогам встречи ее представителя с членами Конгресса США, во время выборов 2016 года Twitter удалял твиты, "которые являлись попыткой подорвать или каким-либо образом вмешаться в осуществление избирательных прав [американских граждан]".

Twitter также заявлял, что передал Конгрессу США информацию о рекламных объявлениях, которые были опубликованы на аккаунтах телеканала RT и, согласно выводам соцсети, нацелены на американскую аудиторию.

В настоящее время сотрудники Федерального бюро расследований, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США ведут расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами во время прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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