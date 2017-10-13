AFP: генсек НАТО призвал США и Турцию как можно скорее решить разногласия между собой

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Кризис в отношениях между США и Турцией должен быть урегулирован как можно скорее ради слаженной работы всего Североатлантического альянса, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова передало в пятницу агентство France Presse.
"Мы сожалеем по поводу их разногласий, - заявил он агентству. - Я призываю США и Турцию сесть вместе и найти решения как можно скорее".
"Это важно для всех (29 стран - участниц НАТО), чтобы мы могли работать в тесном сотрудничестве, особенно в этом регионе (в Ираке и Сирии), - продолжил Столтенберг, - поскольку Турция важна для нашей борьбы с терроризмом, для борьбы международной коалиции с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). У НАТО есть базы и критическая инфраструктура в Турции".
Кризис в отношениях Турции и США возник из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года.
Посол США в Анкаре Джон Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.