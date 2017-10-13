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Генсек МПС: кризис вокруг Каталонии может быть разрешен путем диалога

Международная панорама
13 октября, 18:05 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Мартин Чунгонг подчеркнул, что МПС не настроен в пользу отделения территорий или распада страны

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ЖЕНЕВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Каталонская проблема может быть решена мирными путем, посредством диалога. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг.

"Мы уважаем территориальную целостность Испании, поэтому МПС не настроен в пользу отделения территорий или распада страны", - отметил генсек. "Было бы хорошо изучить вопросы, которые поднимаются каталонцами. Когда речь идет о принятии решений, то некоторые полномочия, которые осуществляются национальными властями, могли бы быть переданы на местный уровень, чтобы больше каталонцев могли участвовать в управлении", - подчеркнул собеседник агентства, пояснив, что "цель такой инклюзивности состоит в том, чтобы все люди могли участвовать в управлении обществом". "Поэтому я бы поощрял диалог между различными игроками и сказал бы им, что нынешний кризис может быть разрешен мирным путем, посредством диалога", - заключил Чунгонг.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную и юридически обязывающую силу.

Во вторник руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Председатель правительства Испании Мариано Рахой дал властям автономии время до понедельника, чтобы прояснить ситуацию. Власти королевства изучают вопрос применения 155-й статьи конституции, которая позволяет приостановить самоуправление Каталонии.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 октября.

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