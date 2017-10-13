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Борис Джонсон посетит РФ в конце 2017 года

Международная панорама
13 октября, 19:36 дата обновления: 13 октября, 20:01 UTC+3

По словам главы британского МИД, отношения Лондона с Москвой неоднозначные и это является еще большим поводом, чтобы говорить с Россией

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетит Россию в конце нынешнего года для обсуждения вопросов международной безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте британского МИД.

"Россия является членом Совета Безопасности ООН, существуют вопросы глобальной безопасности, которые мы должны обсудить: от Ирана до Северной Кореи", - приводит слова Джонсона Форин-офис.

"Наши отношения с Россией неоднозначные. Это является еще большим поводом, чтобы говорить с Россией, справиться с нашими разногласиями и сотрудничать там, где это возможно для безопасности наших стран и международного сообщества. Я с нетерпением жду визита в Москву, чтобы взаимодействовать с российским правительством", - подчеркнул глава МИД Соединенного Королевства.

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