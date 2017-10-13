Гендиректор МАГАТЭ: Иран придерживается своих обязательств в рамках соглашения по атому

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Иран выполняет обязательства, который он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом в пятницу заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.
"Как я уже сообщил Совету управляющих МАГАТЭ, связанные с атомом обязательства, которые Иран взял на себя в рамках СВПД, выполняются", - говорится в заявлении Амано, текст которого размещен на сайте агентства.