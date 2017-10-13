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Демократы в Конгрессе заявили, что новая иранская политика Трампа может привести к войне

Международная панорама
13 октября, 23:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, октября. /ТАСС

Отмечается, что резкая критика президента США в адрес Ирана может также негативно отразиться на развитии ситуации на Корейском полуострове

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США опасаются, что новая политика президента Дональда Трампа в отношении Ирана может привести к войне на Ближнем Востоке. Как отметил в распространенном в пятницу сразу после выступления главы Белого дома заявлении сенатор Крис Мерфи, "если [ядерное] соглашение с Ираном будет перечеркнуто, то в значительной степени возрастет вероятность того, что на Ближнем Востоке начнется война".

По его убеждению, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный с Тегераном в 2015 году постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, отвечает интересам национальной безопасности США, поскольку "эффективно ограничивает иранскую ядерную программу".

Законодатели-демократы также полагают, что критика, с которой Трамп обрушился на СВПД, хотя Тегеран, по оценкам МАГАТЭ, и соблюдает условия соглашения, может ухудшить шансы на достижение договоренностей с лидером КНДР Ким Чен Ыном об ограничении его ядерной программы.

"Как наши союзники, так и наши противники воспримут это [отказ от СВПД] как свидетельство того, что США не выполняют взятые на себя обязательства, - указал член палаты представителей Элиот Энгел. - Какая страна поверит нашему слову при возможном заключении ядерной сделки с Северной Кореей, учитывая, что Трамп подрывает сейчас соглашение с Ираном?"

"Решение президента ослабить ядерное соглашение с Ираном - безрассудное и безответственное, - подчеркнула в своем заявлении сенатор Дайэн Файнстайн. - Выход из этого соглашения лишь подорвет наши возможности при урегулировании следующих дипломатических кризисов, изолирует США от союзников". "Я призываю моих коллег проголосовать против возобновления санкций, пока Иран придерживается условий соглашения. Если Конгресс возобновит санкции, то тогда окажется, что именно США, а не Иран нарушают свои обязательства, что еще больше снизит доверие к нам на международной арене, а это в свою очередь осложнит урегулирование дипломатическим путем северокорейской проблемы", - уверена Файнстайн.

При этом Мерфи также предложил своим коллегам не идти на поводу у Трампа. "Конгресс может дать ясно понять миру, что мы не отказываемся от ядерной сделки (с Ираном)", - указал он.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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