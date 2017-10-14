Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что на Закарпатье нет украинского государства. Такое мнение он высказал в эфире украинского телеканала NewsOne.

"Я езжу в Закарпатье каждый месяц и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014, так и нет сейчас", - сказал он. Саакашвили при этом добавил, что в сложившейся ситуации виновата не политика Венгрии, а отсутствие политики Украины на тех территориях.

В пятницу, 13 октября, в Будапеште у посольства Украины прошла акция "Самоопределение для Закарпатья". Как отметила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп организаторы заявили, что они выступают за "самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, проживающим на территории нынешней Украины". Они выражают протест против "варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев". На одном из участников акции была замечена футболка с надписью "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, вынужденных жить на Украине".

Венгерская сторона на протест МИД Украины в связи с проведением акции в Будапеште сообщила, что протестующие в праве на мирное собрание и представление своей позиции.

Ранее между Киевом и Будапештом возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", который ограничивает права нацменьшинств на обучение на родном языке. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции. Протест против нового закона выразили также Польша, Болгария, Греция, Молдова и Россия.