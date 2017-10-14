Сербия выступает за возвращение делегации РФ к работе в ПАСЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Народной скупщины Сербии Мая Гойкович заявила, что сербские парламентарии выступают за возвращение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновление ее работы в ПАСЕ.

"РФ имеет нашу поддержку в тех органах, где она сейчас не представлена. Вы знаете, что в Парламентской ассамблее Совета Европы парламентарии нашей страны активно выступают, чтобы к российским парламентариям вернулся статус и они могли активно включиться в работу", - сказала Гойкович в субботу на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась на полях ассамблеи Межпарламентского союза, открывающейся в северной столице.

"Вы можете полностью рассчитывать на поддержку наших парламентариев по любому вопросу, который имеет важность для интересов наших государств", - добавила сербский политик.

Со своей стороны Володин подчеркнул, что отношения России и Сербии "всегда были отношениями, основанными на взаимном доверии". "Мы можем смотреть друг другу в глаза и обсуждать любые вопросы", - подтвердил он.

"Поэтому мы благодарны вам за вашу позицию и в Парламентской ассамблее Совета Европы, и когда речь идет о других межпарламентских структурах. Мы подчеркиваем, что эта позиция совместная", - указал Володин. "Исходим из того, что в межпарламентских структурах не должно быть решений, дискредитирующих сами эти структуры, а другой стороны, ограничивающих права делегаций", - заключил он.

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент Ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать депутатов полномочий, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.