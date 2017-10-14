Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сербия выступает за возвращение делегации РФ к работе в ПАСЕ

Международная панорама
14 октября, 14:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Спикер Народной скупщины Сербии Мая Гойкович заявила, что Москва может полностью рассчитывать на поддержку по вопросам, отвечающим интересам двух стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Народной скупщины Сербии Мая Гойкович заявила, что сербские парламентарии выступают за возвращение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновление ее работы в ПАСЕ.

"РФ имеет нашу поддержку в тех органах, где она сейчас не представлена. Вы знаете, что в Парламентской ассамблее Совета Европы парламентарии нашей страны активно выступают, чтобы к российским парламентариям вернулся статус и они могли активно включиться в работу", - сказала Гойкович в субботу на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась на полях ассамблеи Межпарламентского союза, открывающейся в северной столице.

"Вы можете полностью рассчитывать на поддержку наших парламентариев по любому вопросу, который имеет важность для интересов наших государств", - добавила сербский политик.

Со своей стороны Володин подчеркнул, что отношения России и Сербии "всегда были отношениями, основанными на взаимном доверии". "Мы можем смотреть друг другу в глаза и обсуждать любые вопросы", - подтвердил он.

"Поэтому мы благодарны вам за вашу позицию и в Парламентской ассамблее Совета Европы, и когда речь идет о других межпарламентских структурах. Мы подчеркиваем, что эта позиция совместная", - указал Володин. "Исходим из того, что в межпарламентских структурах не должно быть решений, дискредитирующих сами эти структуры, а другой стороны, ограничивающих права делегаций", - заключил он.

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент Ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать депутатов полномочий, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия Сербия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: коалиция не дает возможности иностранным наемникам ИГ выходить из Ракки
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
4
Россия не получила приглашения на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве
5
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
6
Сирийские военные взяли под контроль город Меядин
7
ФСБ задержала шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сала и орехов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама