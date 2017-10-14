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Не менее шести человек погибли при взрыве в столице Сомали

Международная панорама
14 октября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек стали в субботу жертвами мощного взрыва в центре столицы Сомали, Могадишо. Об этом сообщает агентство AP.

По данным местной полиции, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Местные жители назвали взрыв одним из самых мощных за последние годы.

Ответственность за атаку пока что не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако чаще всего подобные атаки в Сомали совершает исламистская группировка "Аш-Шабаб".

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