СБУ обвинила Комитет спасения Украины в подготовке провокаций в церквях Киева

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила участников Комитета спасения Украины в подготовке провокаций на территории церквей и иных сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве. Об этом говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В ведомстве обратили внимание, что на этой неделе в прессе появилась информация о возможных нападениях националистов на прихожан и служителей УПЦ МП в Киеве. "СБУ официально информирует, что на самом деле за попытками организации этих провокаций и их информационным сопровождением непосредственно стоят представители так называемого Комитета спасения Украины", - говорится в сообщении. В спецслужбе отметили, что ее сотрудники принимают меры для предупреждения попыток дестабилизировать ситуацию.

В начале этой недели настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в интервью украинскому изданию "Вести" рассказал, что опасается повторения нападений радикалов на святыню с 14 по 17 октября - в дни праздника Покрова. В связи с этим он отправил письма на имя президента, премьер-министра и глав силовых ведомств с просьбой пресечь попытки агрессии. Настоятель напомнил, что в прошлом году возле Лавры собрались до 500 человек в балаклавах, которые оскорбляли верующих, кидали камни в сторону церкви и жгли пиротехнические изделия.

В минувшую субботу около 10 тыс. человек прошли маршем в центре Киева по случаю 75-й годовщины образования Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) и Дня защитника отечества, который пришедшая в 2014 году власть перенесла с 23 февраля на 14 октября. Участники марша с факелами и флагами националистических организаций в руках прошли по центральными улицами. По данным полиции, шествие завершилось без серьезных инцидентов.

Общественно-политическая организация "Комитет спасения Украины" создана в сентябре 2015 года, в нее, в том числе, вошли бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Комитет настаивает на немедленном прекращении силовой операции в Донбассе, а также ведет сбор доказательств преступлений украинских чиновников. В частности, Дорогомиловский суд Москвы 27 декабря удовлетворил иск Олейника и признал смену власти на Украине в 2014 году государственным переворотом.