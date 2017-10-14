В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА

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КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Тысячи украинских националистов прошли маршем в центре Киева по случаю 75-й годовщины образования Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) и Дня защитника отечества, который пришедшая в 2014 году власть перенесла с 23 февраля на 14 октября. Шествие завершилось без серьезных инцидентов.
Участники марша - не менее 10 тыс. человек - с факелами в руках прошли несколькими центральными улицами Киева, они также несли флаги националистических партий и организаций. Люди выкрикивали лозунги "Бандера, Шухевич - наши герои!", "Слава Украине! Героям Слава!". Кроме того, толпа, обращаясь к президенту страны Петру Порошенко, скандировала "Петю вон!". Организаторы назвали свое мероприятие "последним предупреждением власти" в связи с принятием в парламенте закона о статусе Донбасса.
По завершении марша в центре Киеве начался концерт.
УПА создана в 1943 году Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) - ультраправой политической организацией, действовавшей в основном на территории Западной Украины. В своей деятельности она ориентировалась на использование экстремистских методов, в том числе террористических актов. В годы Великой Отечественной войны ОУН в сотрудничестве с нацистскими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. По открытым данным, члены ОУН - УПА убили не менее миллиона человек, в том числе около 200 тыс. поляков во время Волынской резни.
Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году перенес празднование Дня защитника Украины с 23 февраля на 14 октября.