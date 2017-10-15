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В Киргизии началось голосование на выборах президента республики

Международная панорама
15 октября, 5:03 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 15, октября. /ТАСС

В общей сложности в списки избирателей в стране внесены более 3 млн человек

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БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Все 2 тыс. 338 расположенных на территории Киргизии избирательных участков открылись в воскресенье в связи с началом голосования на выборах президента страны. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"Еще 37 участков в течение сегодняшнего дня будут работать за пределами страны при наших дипломатических представительствах", - отметили в ведомстве. По словам членов комиссии, голосование продлится до 20 часов вечера (17:00 мск), а выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших участие в голосовании граждан. В общей сложности в списки избирателей в Киргизии внесены 3,025 млн человек.

"Во избежание фальсификации итогов голосования все избирательные участки оснащены оборудованием по считыванию биометрических данных граждан и автоматическими считывающими устройствами (электронными избирательными урнами)", - напомнили в Центризбиркоме. Мониторинг выборов проводят около 800 международных краткосрочных и долгосрочных наблюдателей, в том числе от БДИПЧ ОБСЕ и структур СНГ, а также несколько тысяч представителей местных общественных организаций и штабов кандидатов.

На пост президента Киргизии претендуют 11 человек. Если ни один из них не сможет набрать более половины голосов избирателей, в республике будет объявлен второй тур, который, вероятнее всего, состоится во второй половине ноября. Действующий глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать данную должность более одного шестилетнего срока.

В связи с голосованием правоохранительные органы Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы. К обеспечению безопасности и правопорядка привлечены более 9 тыс. сотрудников милиции и около 12 тыс. народных дружинников.

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Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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