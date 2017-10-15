Представители делегаций Ирана и КНДР коротко пообщались на полях Ассамблеи МПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Спикер парламента Ирана Али Лариджани коротко в воскресенье пообщался с представителем делегации КНДР в кулуарах Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где проходит Ассамблея Межпарламентского союза.
Оба политика тепло приветствовали друг друга и несколько минут оживленно беседовали.
Вице-спикер КНДР до настоящего момента не проводил никаких двусторонних встреч на Ассамблее, у Лариджани же прошли переговоры с главами делегаций Ирака и Вьетнама.