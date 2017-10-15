Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители делегаций Ирана и КНДР коротко пообщались на полях Ассамблеи МПС

Международная панорама
15 октября, 13:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

Оба политика тепло приветствовали друг друга и несколько минут оживленно беседовали

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Спикер парламента Ирана Али Лариджани коротко в воскресенье пообщался с представителем делегации КНДР в кулуарах Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где проходит Ассамблея Межпарламентского союза.

Оба политика тепло приветствовали друг друга и несколько минут оживленно беседовали.

Вице-спикер КНДР до настоящего момента не проводил никаких двусторонних встреч на Ассамблее, у Лариджани же прошли переговоры с главами делегаций Ирака и Вьетнама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
2
Шарапова победила Соболенко и впервые с 2015 года выиграла турнир WTA
3
Полицейские под Воронежем застрелили медведя, который загрыз человека
4
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
Матвиенко считает, что всплеск русофобии в США закончится
7
Камельзон: Шарапова на турнире в Тяньцзине провела один из уникальных финалов в карьере
Темы дня
Новости партнеров
Реклама