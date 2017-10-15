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Австрийская народная партия лидирует на парламентских выборах в стране

Международная панорама
15 октября, 18:07 дата обновления: 15 октября, 18:46 UTC+3

Согласно предварительным подсчетам результатов голосования, второе место на выборах занимает правая партия, третье - социал-демократическая партия Австрии

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Министр иностранных дел Австрии, председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц

Министр иностранных дел Австрии, председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия, председателем которой является министр иностранных дел страны Себастьян Курц, лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), набирая 36,45% голосов. Промежуточные результаты подсчета голосов после обработки более 40% бюллетеней опубликованы в воскресенье австрийским информационным агентством APA.

Второе место занимает правая Австрийская партия свободы, лидером которой является Хайнц-Кристиан Штрахе, с 29,33% голосов. Социал-демократическая партия Австрии канцлера Кристиана Керна идет только на третьем месте 23,07% голосов.

Министерство внутренних дел Австрии, отвечающее за организацию и проведение выборов, представит в понедельник окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте. 

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Персоны
Керн, Кристиан Курц, Себастьян
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