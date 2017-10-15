Австрийская народная партия лидирует на парламентских выборах в стране

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ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия, председателем которой является министр иностранных дел страны Себастьян Курц, лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), набирая 36,45% голосов. Промежуточные результаты подсчета голосов после обработки более 40% бюллетеней опубликованы в воскресенье австрийским информационным агентством APA.
Второе место занимает правая Австрийская партия свободы, лидером которой является Хайнц-Кристиан Штрахе, с 29,33% голосов. Социал-демократическая партия Австрии канцлера Кристиана Керна идет только на третьем месте 23,07% голосов.