Австрийская народная партия лидирует на парламентских выборах в стране

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия, председателем которой является министр иностранных дел страны Себастьян Курц, лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), набирая 36,45% голосов. Промежуточные результаты подсчета голосов после обработки более 40% бюллетеней опубликованы в воскресенье австрийским информационным агентством APA.

Второе место занимает правая Австрийская партия свободы, лидером которой является Хайнц-Кристиан Штрахе, с 29,33% голосов. Социал-демократическая партия Австрии канцлера Кристиана Керна идет только на третьем месте 23,07% голосов.

Министерство внутренних дел Австрии, отвечающее за организацию и проведение выборов, представит в понедельник окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте.