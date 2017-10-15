Макрон считает борьбу против терроризма важнейшей задачей французского правительства

Хет-трик Икарди принес "Интеру" победу над "Миланом" в матче чемпионата ИталииСпорт 15 октября, 23:46
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером АвстрииМеждународная панорама 15 октября, 23:26
Участник ВФМС из Кении сделал предложение девушке после открытия фестиваля в КалининградеОбщество 15 октября, 23:15
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру ЖээнбековаМеждународная панорама 15 октября, 23:12
Павлюченкова сообщила, что перенос времени финала турнира в Гонконге доставил дискомфортСпорт 15 октября, 22:47
Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Иран для "требовательного диалога"Международная панорама 15 октября, 22:46
Умер актер Дмитрий МарьяновКультура 15 октября, 22:35
СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту ОдессыПроисшествия 15 октября, 22:35
На ассамблее МПС в Петербурге сохраняется интрига со встречей делегаций КНДР и Южной КореиМеждународная панорама 15 октября, 22:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Франции считают своей важнейшей задачей борьбу против терроризма. Об этом заявил в воскресенье президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в эфире телеканала TF 1.
"Борьба против терроризма является важнейшей задачей французского государства, и я как президент принимаю меры по обеспечению выполнения этой задачи. В последнее время было принято много законов, так как страна оказалась в условиях нависшей над ней террористической опасности. Скоро мы одобрим новый закон о борьбе с терроризмом. Французское государство тщательно работает над решением проблемы обеспечения безопасности и борьбы против терроризма", - сказал президент.
Отвечая на вопрос, возможно ли было предотвратить убийство в Марселе экстремистом двух девушек, Макрон сказал: "Нулевого риска не существует. Всегда в обществе есть сумасшедшие, душевно больные люди, а также есть террористы. В особенности подобные действия трудно предотвратить, если человек действует в одиночку".
Президент Франции сообщил, что "в будущем году будет принят новый закон относительно регулирования миграционных потоков". Макрон отметил при этом, что в настоящее время "меры в этой сфере недостаточно эффективны в силу отношений с соседними странами". "Также характер отношений со странами, из которых пребывают мигранты, мы считаем на данный момент неудовлетворительным", - добавил он. "Франция будет самым решительным образом наводить порядок в этой сфере, не идя на компромиссы", - подчеркнул Макрон.