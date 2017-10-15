Макрон считает борьбу против терроризма важнейшей задачей французского правительства

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Франции считают своей важнейшей задачей борьбу против терроризма. Об этом заявил в воскресенье президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в эфире телеканала TF 1.

"Борьба против терроризма является важнейшей задачей французского государства, и я как президент принимаю меры по обеспечению выполнения этой задачи. В последнее время было принято много законов, так как страна оказалась в условиях нависшей над ней террористической опасности. Скоро мы одобрим новый закон о борьбе с терроризмом. Французское государство тщательно работает над решением проблемы обеспечения безопасности и борьбы против терроризма", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, возможно ли было предотвратить убийство в Марселе экстремистом двух девушек, Макрон сказал: "Нулевого риска не существует. Всегда в обществе есть сумасшедшие, душевно больные люди, а также есть террористы. В особенности подобные действия трудно предотвратить, если человек действует в одиночку".

Президент Франции сообщил, что "в будущем году будет принят новый закон относительно регулирования миграционных потоков". Макрон отметил при этом, что в настоящее время "меры в этой сфере недостаточно эффективны в силу отношений с соседними странами". "Также характер отношений со странами, из которых пребывают мигранты, мы считаем на данный момент неудовлетворительным", - добавил он. "Франция будет самым решительным образом наводить порядок в этой сфере, не идя на компромиссы", - подчеркнул Макрон.