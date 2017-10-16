Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон ответил на вопрос о "публичной кастрации" Трампом

Международная панорама
16 октября, 1:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, октября. /ТАСС

Ранее такое провокационное заявление сделал сенатор от Республиканской партии Боб Коркер, комментируя отношения США с Ираном и КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Cliff Owen/AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон удивил журналистов быстрым и лаконичным ответом на вопрос о мнении, будто президент США Дональд Трамп своими резкими высказываниями в адрес КНДР и Ирана фактически "публично кастрирует" госсекретаря. Эпизод произошел в воскресенье в эфире CNN.

Ведущий передачи Джей Тэппер поинтересовался мнением Тиллерсона о такой трактовке, озвученной ранее сенатором Бобом Коркером (республиканец от штата Теннесси). 13 октября в интервью газете The Washington Post Коркер заявил, что Трамп ставит страну перед очень опасным выбором: ввязываться в войну или иметь дело с КНДР и Ираном, обладающими ядерным оружием. "Вы не можете публично кастрировать своего госсекретаря, не вынуждая при этом себя выбирать из двух зол", - сказал Коркер.

"Я проверял. Я цел", - парировал Тиллерсон, когда в эфире в воскресенье прозвучал наводящий вопрос. "Я не ждал такого ответа", - рассмеялся ведущий Джейк Тэппер, согласившись закрыть вопрос и перейти к теме, касающейся России.

На прошлой неделе Трамп вступил с Коркером в перепалку, раскритиковав в своем Twitter сенатора, который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в верхнюю палату Конгресса в следующем году. По словам Трампа, законодатель умолял его поддержать переизбрание сенатором, однако глава Белого дома не согласился. Трамп также утверждал, что Коркер хотел получить должность госсекретаря США, но на это президент также ответил отказом. Сенатор в своем Twitter в критических тонах прокомментировал высказывания президента, назвав Белый дом "взрослыми яслями".

После победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коркер, Боб Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: смерть актера Марьянова не носит криминального характера
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Тиллерсон ответил на вопрос о "публичной кастрации" Трампом
4
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
5
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
6
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
7
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама