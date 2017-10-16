Тиллерсон ответил на вопрос о "публичной кастрации" Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон удивил журналистов быстрым и лаконичным ответом на вопрос о мнении, будто президент США Дональд Трамп своими резкими высказываниями в адрес КНДР и Ирана фактически "публично кастрирует" госсекретаря. Эпизод произошел в воскресенье в эфире CNN.

Ведущий передачи Джей Тэппер поинтересовался мнением Тиллерсона о такой трактовке, озвученной ранее сенатором Бобом Коркером (республиканец от штата Теннесси). 13 октября в интервью газете The Washington Post Коркер заявил, что Трамп ставит страну перед очень опасным выбором: ввязываться в войну или иметь дело с КНДР и Ираном, обладающими ядерным оружием. "Вы не можете публично кастрировать своего госсекретаря, не вынуждая при этом себя выбирать из двух зол", - сказал Коркер.

"Я проверял. Я цел", - парировал Тиллерсон, когда в эфире в воскресенье прозвучал наводящий вопрос. "Я не ждал такого ответа", - рассмеялся ведущий Джейк Тэппер, согласившись закрыть вопрос и перейти к теме, касающейся России.

На прошлой неделе Трамп вступил с Коркером в перепалку, раскритиковав в своем Twitter сенатора, который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в верхнюю палату Конгресса в следующем году. По словам Трампа, законодатель умолял его поддержать переизбрание сенатором, однако глава Белого дома не согласился. Трамп также утверждал, что Коркер хотел получить должность госсекретаря США, но на это президент также ответил отказом. Сенатор в своем Twitter в критических тонах прокомментировал высказывания президента, назвав Белый дом "взрослыми яслями".

После победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.