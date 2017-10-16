Sky: иракские силы без боя взяли под контроль военную базу близ Киркука

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КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы без какого-либо сопротивления взяли под контроль военную базу К1, расположенную в провинции Киркук. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.
Между тем, как передало иракское телевидение, правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук". Указывается также, что до сих пор не было отмечено никаких вооруженных столкновений между иракскими войсками и курдскими военизированными отрядами "пешмерга", дислоцированными в провинции.
В субботу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади на заседании правительственного Совета безопасности заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.