Глава МИД Австралии: Россия остается значимым стратегическим игроком в АТР

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СИДНЕЙ, 16 октября. /ТАСС/. Россия продолжит играть важную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, выступая в понедельник на проходящей в Канберре конференции "Внешняя политика в неопределенном мире".
"Россия будет оставаться значимым стратегическим игроком в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметила глава МИД, рассказавшая участникам конференции о продолжающейся подготовке новой правительственной "Белой книги", в которой будут изложены основополагающие принципы внешней политики Австралии на предстоящее десятилетие.
"Соединенные Штаты, вероятно, останутся единственной мировой сверхдержавой, однако мы никогда прежде не жили в эпоху, когда Китай, Япония и Индия одновременно были столь мощны", - отметила Бишоп.
К числу самых серьезных проблем Азиатско-Тихоокеанского региона глава австралийского МИД отнесла ситуацию на Корейском полуострове, где "возрастает напряжение в связи с провокационными угрозами со стороны КНДР, продолжающей противозаконные ракетную и ядерную программы". "Это напрямую вовлекает США, Китай, Японию, Россию и Южную Корею", - констатировала министр, уточнив, что "Австралия участвует в реализации коллективной стратегии оказания дипломатического и экономического давления на Северную Корею с целью заставить ее изменить курс".
Публикация новой правительственной "Белой книги" по внешней политике запланирована на конец текущего года. Последний такой документ был подготовлен 14 лет назад правительством Джона Говарда и считается во многих отношениях устаревшим.