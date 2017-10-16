В Киргизии задержан находившийся в международном розыске член экстремистской группы

Шарапова поднялась на 25 строчек в чемпионской гонке WTAСпорт 16 октября, 8:42
В Бразилии состоялась премьера спектакля в честь 100-летия Октябрьской революцииКультура 16 октября, 8:41
Претендентский бой Градович - Дохени пройдет 15 декабря в ЕкатеринбургеСпорт 16 октября, 8:07
Ксения Алферова назвала прорывом участие в открытии ВФМС человека с синдромом ДаунаОбщество 16 октября, 6:14
Вадим Шипачев забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за "Вегас"Спорт 16 октября, 4:49
Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделкиМеждународная панорама 16 октября, 4:21
Вуди Аллен опасается "охоты на ведьм" по следам скандала с продюсером ВайнштейномОбщество 16 октября, 3:26
Штаб Трампа и его партия потратили более $2 млн из-за "российских расследований"Международная панорама 16 октября, 1:57
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человекМеждународная панорама 16 октября, 1:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали находившегося в международном розыске члена одной из религиозно-экстремистских организаций. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ГКНБ.
"Подозреваемый был задержан в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по вскрытию каналов оседания и легализации иностранных граждан, причастных к террористической и экстремистской деятельности, разыскиваемых спецслужбами стран-членов ШОС", - говорится в документе. Его имя и фамилия в интересах спецслужб пока не оглашаются. Известно лишь, что ему 46 лет и он является "гражданином одной из стран СНГ".
"Установлено, что задержанный длительное время находился за рубежом, где осуществлял идеологическую обработку граждан СНГ, прививая им террористическое мировоззрение с целью пополнения бандформирований международного терроризма в Сирии новыми рекрутами, а также готовил условия для оседания и последующей вербовочной деятельности на территории Кыргызстана", - отмечается в сообщении.
В связи с этим делом ГКНБ проводит "комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории Кыргызстана и за его пределами".