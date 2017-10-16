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В Киргизии задержан находившийся в международном розыске член экстремистской группы

Международная панорама
16 октября, 8:13 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 16, октября. /ТАСС

Как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности республики, 46-летний мужчина является гражданином одной из стран СНГ

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БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали находившегося в международном розыске члена одной из религиозно-экстремистских организаций. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ГКНБ.

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"Подозреваемый был задержан в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по вскрытию каналов оседания и легализации иностранных граждан, причастных к террористической и экстремистской деятельности, разыскиваемых спецслужбами стран-членов ШОС", - говорится в документе. Его имя и фамилия в интересах спецслужб пока не оглашаются. Известно лишь, что ему 46 лет и он является "гражданином одной из стран СНГ".

"Установлено, что задержанный длительное время находился за рубежом, где осуществлял идеологическую обработку граждан СНГ, прививая им террористическое мировоззрение с целью пополнения бандформирований международного терроризма в Сирии новыми рекрутами, а также готовил условия для оседания и последующей вербовочной деятельности на территории Кыргызстана", - отмечается в сообщении.

В связи с этим делом ГКНБ проводит "комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории Кыргызстана и за его пределами".

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